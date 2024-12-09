Жители Перми поделились фотографиями устаревших тепловых сетей

Местные жители Перми прислали в редакцию Properm.ru фотографии теплосетей, расположенные в микрорайоне Больничная гора. Горожане обратили внимание на то, что трубы ничем не утеплены и не прикрыты. На снимках видно, что трубы не были заменены длительное время.

Издание напомнило, что в микрорайоне расположено много домов 1947–1949 годов постройки. Некоторые из них уже признаны аварийными. Такой статус могут присвоить и другим двухэтажным зданиям.

На прошлой неделе жители Чусового предоставили корреспонденту Properm.ru квитанции по оплате коммунальных услуг. Стоимость превысили прежние тарифы практически в два раза. Например, в октябре жительницу одного из домов уведомили о необходимости оплатить 3,8 тыс. руб. В ноябре в квитанции была уже другая сумма — 6,7 тыс. руб. Издание отметило, что рост тарифов привлек внимание прокуратуры Пермского края.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о возможном росте цен на электроэнергию в 2025 году.