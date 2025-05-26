Жители Перми устали от проблем с трамвайными путями

По информации издания, мамы с колясками часто сталкиваются с проблемами при переходе трамвайных путей. Причина — вследствие отсутствия ремонта возле путей образовались большие ямы. С подобными сложностями сталкиваются пожилые люди и дети.

По данным издания, усложняется работа водителей трамваев. Так, водитель рейса, который курсирует по ул. Борчанинова, регулярно останавливает движение. Специалист выходит из кабины, стучит по рельсам молотком и вручную переводит стрелки. По информации издания, в 2024 году на данной улице официально провели технический запуск трамваев.

По информации издания, жители массово оставляют негативные комментарии в соцсетях. В официальных ведомствах информируют, что ремонтные работы трамвайных путей проводятся, но с отставанием в графике. В 2022 году власти Пермского края и Перми подписали концессионное соглашение с компанией «Мовиста Регионы Пермь». В рамках проекта компания обязуется на протяжении 20 лет реализовать масштабную модернизацию трамвайной инфраструктуры. Сумма контракта составила 31,8 млрд руб.

«Ведется разработка проектной документации для модернизации тяговых подстанций, депо, а также реконструкции трамвайных путей на ряде улиц (Белинского, Ленина, Петропавловской, Сибирской, участке ул. Куйбышева). Сроки реализации работ зависят от согласования проектных решений и синхронизации с другими инфраструктурными проектами», — сообщили в мэрии Перми.

Ранее сообщалось, что в Омске массово увольняются кондукторы всех видов транспорта.