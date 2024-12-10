Жители Перми заявили, что бывшая УК заблокировали им проезд и требует 1 млн руб.

Жители Перми заявили, что бывшая управляющая компания (УК) заблокировали им проезд и требует 1 млн руб. за возможность свободного передвижения по району, сообщил properm.ru.

Жительница дома, председатель ТСН «Белинского, 31» Анна Багатель рассказала, что жильцы отказались от услуг управляющей компании из-за несвоевременного выполнения необходимых работ. Жители организовали товарищество собственников недвижимости (ТСН). По словам Анны Багатель, во время оформления документов выяснилось, что территория района раздроблена. Участок разделен на несколько частей, каждая из которых является независимым объектом. Право на распоряжение участком УК получила от ПМД.

«До частей земли со спортивной площадкой и парковкой, а также до части с мусорной площадкой и парковкой мы можем добраться только через участки, которые застройщик размежевал себе», — объяснила Анна Багатель.

Анна Багатель утверждает, что УК оградила свою территорию бетонными блоками. Теперь жители не могут проехать к своим участкам. Жильцы начали жаловаться. В компании предложили им снова стать их клиентами. Тогда необходимости в установке блоков не будет. До этого времени жильцам необходимо платить 1 млн руб в год за то, чтобы получить право передвигаться по территории УК.

Анна Багатель предоставила редакции properm.ru фото бетонных ограждений и документы. Женщина рассказала, что люди обращались в Инспекцию государственного жилищного надзора (ИГЖН) и Администрацию президента РФ. На данный момент решить проблему не удалось.

«Конечно, приходят отписки, потому что в вопросе разобраться непросто и, похоже, никто не видит большой проблемы в том, что застройщик буквально третирует жителей своего же дома», — считает Анна Багатель.

Ранее сообщалось, что в России хотят упростить процедуру взыскания долгов за ЖКУ.