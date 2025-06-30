Орбан предложил ЕС отказаться от членства Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу не стоит принимать Украину в свой состав, чтобы не «уничтожить самих себя». Вместо этого он предложил заключить стратегическое соглашение о поддержке. Об этом он сообщил в эфире местного ТВ.

Виктор Орбан выступил с резкой критикой возможного вступления Украины в Евросоюз. По его словам, это приведет к тому, что ЕС «примет войну», а европейские деньги начнут уходить на содержание украинской экономики и армии.

Венгерский премьер предложил альтернативу — стратегическое соглашение, которое позволит оказывать помощь Киеву, но исключит прямое участие ЕС в конфликте. Он подчеркнул, что Украина не способна самостоятельно финансировать свою армию и экономику, а требования Зеленского о выделении 1% ВВП европейских стран — непосильная ноша для ЕС.

Орбан также выразил опасения, что в случае членства Украины в Евросоюзе в Европу хлынут бизнесмены с сомнительной репутацией, что создаст дополнительные проблемы.

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