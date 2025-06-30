«Сидней — деревня»: австралийскую путешественницу потрясла Россия
Россия и русская зима покорили сердце австралийской блогерши Наташи
Фото: [Внутри Собора Василия Блаженного: потолок‑калейдоскоп и галереи с видом на Кремль/Медиасток.рф]
Австралийская блогерша Наташа совершила неожиданное признание: после поездки по России ее родной Сидней внезапно показался «провинциальной деревней». Эти откровения девушка опубликовала в личном YouTube-канале.
Иностранка подробно рассказала, как две недели в Москве и Петербурге перевернули ее представление о городских масштабах и качестве жизни. Ее впечатлила архитектура, которая имела «русский размах», а также понравилась зима, она никогда ее прежде не видела. Снежные сугробы и морозный воздух стали для жительницы жаркого континента самым ярким воспоминанием.
Неожиданным последствием поездки стало решение выучить русский язык и рассмотреть возможность переезда в Москву.
«Впервые в жизни Сидней показался мне деревней. Огромный город стал казаться крохотным по сравнению с Москвой и Петербургом», — заявила иностранка.
Многие подписчики Наташи признались, что после ее эмоционального рассказа тоже захотели посетить РФ.
Ранее сообщалось, что отец Илона Маска поделился впечатлениями от Москвы.