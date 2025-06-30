Фото: [ Внутри Собора Василия Блаженного: потолок‑калейдоскоп и галереи с видом на Кремль/Медиасток.рф ]

Австралийская блогерша Наташа совершила неожиданное признание: после поездки по России ее родной Сидней внезапно показался «провинциальной деревней». Эти откровения девушка опубликовала в личном YouTube-канале.

Иностранка подробно рассказала, как две недели в Москве и Петербурге перевернули ее представление о городских масштабах и качестве жизни. Ее впечатлила архитектура, которая имела «русский размах», а также понравилась зима, она никогда ее прежде не видела. Снежные сугробы и морозный воздух стали для жительницы жаркого континента самым ярким воспоминанием.

Неожиданным последствием поездки стало решение выучить русский язык и рассмотреть возможность переезда в Москву.

«Впервые в жизни Сидней показался мне деревней. Огромный город стал казаться крохотным по сравнению с Москвой и Петербургом», — заявила иностранка.

Многие подписчики Наташи признались, что после ее эмоционального рассказа тоже захотели посетить РФ.

Ранее сообщалось, что отец Илона Маска поделился впечатлениями от Москвы.