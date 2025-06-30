Сенатор Матвиенко предложила видоизменить выдачу льготной семейной ипотеки

Механизм семейной ипотеки стоит видоизменить и сделать так, чтобы подобный кредит был доступен только для приобретения жилья в том регионе, где зарегистрирован заемщик. Такое заявление сделала Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации. Ее точку зрения привел ТАСС.

Сенатор привела статистику за прошлый год. По ней более половины всех кредитов в рамках льготной семейной ипотеки были получены для покупки жилья в четырех регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. По ее мнению, это может говорить о том, что такие кредиты брались с инвестиционными целями. Люди вкладывали деньги в недвижимость, пользуясь при этом господдержкой.

«Льготная семейная ипотека все-таки предназначена для улучшения жилищных условий семей с детьми в местах их проживания. Она должна быть доступна в каждом регионе», — указала Матвиенко.

Она добавила, что для покупки жилья в другом регионе люди должны получать кредиты на стандартных условиях. По этой причине сенатор предложила внести в правила выдачи семейной ипотеки фразу «на приобретение или строительство жилья на территории субъекта, в котором зарегистрирован заемщик».

Ранее сообщалось, что выплаты на ипотеку для многодетных семей могут повысить до 900 тыс. руб. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, если данная мера будет принята, то это станет хорошей поддержкой для многодетных россиян.