В Краснодарском крае объявлена ракетная опасность

На территории Краснодарского края вечером в понедельник была объявлена ракетная опасность. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на официальное сообщение в приложении МЧС России.

Стало известно, что ракетная опасность объявлена на всей территории региона. В официальном сообщении также указан тот факт, что на данный момент существует угроза падения ракет.

Жителей Краснодарского края призвали быть внимательными и осторожными. При этом в регионе ранее в понедельник также была объявлена и авиационная опасность.

Напомним, ранее сообщалось о том, что армия Израиля заявила об успешном срыве иранской ядерной и ракетной программы — фактически, ее развитие было отброшено на годы назад. Но в самом Иране этот факт отрицают.