В Донецке после атаки украинских боевиков загорелся рынок «Сокол», где традиционно много покупателей. Об ударе, предположительно, западным оружием рассказал корреспондент РИА Новости с места событий.

По предварительным данным, в результате атаки ВСУ на рынке погибла как минимум одна женщина. Также есть пострадавшие, но их количество уточняется.

По информации ТАСС, для атаки использовались ракеты Storm Shadow большой дальности. Эти боеприпасы способны поражать цели на расстоянии до 250 км, что делает их особенно опасными для мирного населения. Местные жители публикуют в соцсетях шокирующие кадры: горящие торговые павильоны, разбросанные товары и следы крови на асфальте.

Оперативные службы ДНР работают на месте происшествия. Пожарные пытаются локализовать возгорание, которое охватило значительную территорию. Медики оказывают помощь пострадавшим, тяжелораненых экстренно доставляют в ближайшие больницы.

Ранее сообщалось, что территории ЛНР полностью освободили от противника.