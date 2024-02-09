Жители Перми жалуются, что снег не чистят даже на платных парковках

Жители Перми оставляют негативные комментарии в социальных сетях из-за того, что в городе совершенно не чистят парковочные места. Это касается и территорий, которые выделены людям городом, и тех зон, за пользование которыми горожане платят деньги, сообщает properm.ru . Читатели обратились в редакцию с просьбой выяснить, почему местная администрация игнорирует важную проблему.

«Очень хотелось бы спросить у всего города, это нормально, что парковка за час 40 рублей, а состояние парковочных карманов на (-)100? Почему зона парковки расширяется, а вот содержание ее не улучшается? Если не могут содержать центр, почему увеличилась стоимость?», — пишет в обратной связи читательница Properm.ru.

Подобные замечания можно найти и в социальных сетях. Местная власть раньше рассказывала, что причина в недобросовестном отношении подрядчика. Позже подрядчика поменяли, а снег так никто не убирает. Таким мнением поделился пользователь социальной сети Дмитрий Шешуков.

Читатели Properm.ru присылают фотографии.

Фото: [ Фотография читательницы Properm.ru ]

Местные таксисты уверены, что городской бюджет позволяет не только убирать снег специальной техникой, но и нанимать рабочих, которые бы очищали проулки лопатами.

В беседе о том, что снег не чистят, приняли участие жители из разных районов Перми. Требования одинаковые — начать убирать и вывозить снег. В местной администрации объяснили, что к уборке улиц коммунальщики приступают после того, как снег перестает идти. Город распределен на условные зоны, приоритетность которых учитывается при расчистке дорог.

«Информация о ненадлежащем состоянии парковок была передана в Дорожно-эксплуатационную службу для отработки», — сообщила пресс-служба мэрии.

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