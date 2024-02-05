Рекорд века: высота сугробов в Волоколамске впервые за 100 лет превысила полметра

К утру понедельника в подмосковном Волоколамске образовались сугробы высотой пятьдесят семь сантиметров, что стало рекордом столетия. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В своих социальных сетях метеоролог также рассказала, что в Москве больше всего снега выпало возле МГУ. Там высота снежного покрова достигла сорока девяти сантиметров.

Метеоролог добавила, что самые высокие в нынешнем столетии сугробы в столице в этот день наблюдались в 2013 году. Тогда на ВДНХ выпало пятьдесят семь сантиметров осадков, а в МГУ — шестьдесят пять сантиметров, что превышает норму почти в два раза.

Ранее синоптик Роман Вильфанд заявил, что на этой неделе в Московский регион вернутся «январские морозы».