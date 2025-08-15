Жители Подмосковья поделились эмоциями после случайной встречи с медведем

Под Волоколамском дачники заметили медведя, который резвился на поле, сообщил REGIONS. Очевидцы высказали мнение, что у хищника был грозный вид.

По информации издания, недалеко от поля, где заметили хищника, находится дачный участок. Кроме того, местность пользуется популярностью у жителей, которые собирают ягоды и грибы. Игру медведя сняли на видео дачники, живущие в СНТ неподалеку от Теряева. Они поделились кадрами в соцсетях.

Очевидцы отметили, что у медведя был грозный вид. Животное бегало по полю, которое находится вблизи лесной местности. В пабликах, которые пользуются спросом у грибников, появилось предупреждение об опасности. По словам жителей, в последнее время они все чаще встречаются с медведями. Россиян призывают быть бдительными.

Ранее сообщалось, что медведи пробрались к палаточному лагерю у вулкана Горелый на Камчатке.