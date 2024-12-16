Жители поселка под Нижним Тагилом заявили, что два года их квартиры не отапливают

Жители поселка под Нижним Тагилом заявили, на протяжении двух лет их квартиры не отапливаются, сообщил tagilcity.ru.

Жильцы уверены, что виновата в отсутствии отопления в квартирах управляющая компания. По их словам, представители УК не реагируют на замечания и не помогают в устранении проблем. Так, жительница поселка Анастасия рассказала, что в ее квартире в комнатах температура воздуха в зимний период времени достигает 11 градусов. На кухне фиксируется 15 градусов. Женщина отметила, что такая проблема актуальна для многих других жителей.

Анастасия рассказала, что летом местные жители проявили инициативу и самостоятельно поменяли батареи и трубы. Однако проблема не решилась. По словам собеседницы TagilCity.ru, трубы и батареи соответствуют ГОСТ. Из крана в квартире женщины течет горячая вода.

«Управляющей компании говорили не раз, но она игнорирует нас», — рассказала редакции TagilCity.ru Анастасия, жительница поселка.

Со слов Анастасии, жильцы обращались в компанию с просьбой выдать им акт замеров температуры. Люди получили отказ. Кроме того, несмотря на отсутствие качественной услуги, компания отказывается сделать перерасчет. Анастасия платит ежемесячно минимум 3 тыс. руб. Параллельно она вынуждена обогревать комнату ребенка альтернативными источниками.

«Перерасчеты нам делать категорически отказываются. Обращались с этой проблемой к губернатору. Писали в администрацию президента, они отправили в администрацию к Летникову, а Летников просто сделал отписку, так же делает управляющая компания», — рассказала местная жительница.

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