Депутат Разворотнева назвала субъект РФ, где максимально вырастут тарифы на коммунальные услуги

По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, тарифы на коммунальные услуги в Пермском крае вырастут более чем на 21% в следующем году. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она отметила, что кабмин каждый год выпускает распоряжение, согласно которому устанавливаются коридоры роста платежей для каждого субъекта РФ. Так, на 2025 год среднее повышение по стране — это 12%, но по регионам все отличается. Минимальный порог роста у Республики Алтай — около 9%, самый высокий, помимо Пермского края, также у Архангельской области — 20%, Кемеровской области — около 20%.

По мнению парламентария, на уровне субъекта РФ устанавливается стоимость каждого ресурса. Однако это не означает, что и водоснабжение, и отопление, и электроэнергия подорожают на равную сумму. Это означает, что общая платежка не должна быть выше, чем на установленный процент.

Она подчеркнула, что российские регионы весьма нередко не используют возможности для повышения.

Ранее она пояснила принцип формирования коммунальных платежей.