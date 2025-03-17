Жители Приморья не понимают, почему цены на товары в магазинах не опускаются

Жители Приморья рассказали, что, несмотря на снижение курса доллара, стоимость товаров в магазинах региона продолжает расти, сообщил vostokmedia.com.

По данным издания, внебиржевые торги ориентируются на расчетный курс доллара. В настоящее время он достиг отметки ниже 84 руб. Жители Приморского края отмечают, что снижение курса никак не отражается на стоимости товаров в регионе.

Домохозяйка из Уссурийска Светлана отметила, что при росте цен жителям региона всегда называли причину подорожания — рост курса доллара. В итоге, когда курс снизился, цены на товары остались прежними. Молодая мама из Спасска-Дальнего призналась, что ее не интересуют данные об актуальном курсе доллара. Для Ольги намного важнее вопрос, когда начнется рост заработных плат в регионе, а не только стоимости товаров.

Пенсионерка из Владивостока Анна Федоровна присоединилась к числу непонимающих, почему доллар падает, а цены, напротив, стали еще выше. Женщина считает, что логика нарушена.

«В новостях говорят, что доллар дешевеет, а в магазине я этого не вижу. Все дорожает с каждым днем», — отметил житель Приморского края Алексей.

Ранее сообщалось, что цена на золото достигла исторического максимума, приблизившись к $3000 за унцию.