Цыганов высмеял россиян, критикующих его в экранизации «Мастер и Маргарита»

44-летнему исполнителю главной роли в новом фильме «Мастер и Маргарита» Евгению Цыганову припоминают его скандальные посты и негативно отзываются о его актерской игре. Недавно звезда ответила хейтерам, пишет издание «Утро.ру» .

«Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина вышел в 2024 году и вызвал неоднозначную реакцию зрителей. Многие посчитали, что картина слишком фентезийна и не соответствует атмосфере в книге. Однако больше критики направили в сторону Евгения Цыганова, который сыграл роль Мастера.

В первую очередь россияне припомнили звезде его скандальные слова об Украине. Вскоре появились и комментарии, которые высмеивали игру актера. Не всем понравилось, что Цыганов вообще согласился на роль в «испорченной экранизации». При этом россияне спорили между собой и о смысле произведения Булгакова.

«Откуда столько знатоков Булгакова? Нормальные же казанские пацаны все еще недавно были...», – сделал актер отсылку к сериалу «Слово пацана».

Неизвестно, сколько человек оценило юмор актера. Свое мнение он опубликовал в сторис личного блога.

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