Ивлеевой назначили штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии

Тверской суд Москвы назначил блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой штраф в 50 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС РФ, сообщает канал «Осторожно, Москва».

25 апреля прошло заседание по этому делу. Сама Ивлеева его не посетила. Ее интересы представлял адвокат Калой Ахильгов.

Источник отмечает, что административный протокол на Ивлееву был составлен в связи с ранее размещенной в ее аккаунте публикацией с голубем мира. После скандала с «голой вечеринкой» блогер удалила это изображение, но вскоре оно снова появилось в ее профиле.

«Информационный пост тематического содержания выражает негативное отношение к использованию вооруженных сил Российской Федерации при проведении на территории Украины СВО. Тем самым Ивлеева осуществила дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты ее интересов, интересов граждан в поддержании международного мира и международной безопасности», — огласил решение судья

Как пишет «Осторжно, Москва», сторона защиты телеведущей ходатайствовала о вызове сотрудников полиции, который составлял на нее протокол. Ахильгов отметил, что в этом деле отсутствует материал проверки. Кроме того, защита усомнилась в экспертизе материалов, так как они не полные. Судья в ходатайстве отказала, объяснив это тем, что материалы дела содержаться в полном объеме.

Административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП о дискредитации ВС РФ был составлен на Ивлееву 20 апреля.

Ранее мы сообщали, что ресторатор Александр Пичугин опроверг связь Ивлеевой с открытием бара по мотивам «голой вечеринки».