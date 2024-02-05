Жители Приморского края в 1942 году передали в блокадный Ленинград шелковое платье и Красное знамя

В Объединенном музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева собраны уникальные фотографии, видео и воспоминания очевидцев о том, как жители Приморского края собирали посылку для гражданских и военных, которые находились в блокадном Ленинграде, сообщает vostokmedia.com .

Хранится информация об уникальном случае, когда сандружинница Тамара Балабонина обнаружила в посылке красивое шелковое платье, которое ей и досталось. Вещь была непрактичная для тех условий жизни, но такая важная, ведь каждому хотелось верить, что наступит мирная жизнь. Известно, что Тамара Балабонина вынесла с поля боя 60 раненых.

«К сожалению, мы ничего больше не знаем о судьбе храброй санитарки, но хочется верить, что в День Победы она надела это платье», — рассказали в музее.

Фронтовое Красное знамя доставили в Приморье благодаря тому, что его вручил сопровождающим гуманитарный груз приморцам командующий армией генерал. Это был самый дорогой презент. Было решено вручать знамя колхозам за рекордные достижения.

Конечно, в блокадный Ленинград было доставлено много того, в чем крайне нуждались люди: продукты питания, теплые вещи, средства личной гигиены. Тонны картошки и других овощей вырастили советские женщины, которые ждали возвращения своих мужчин домой.

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