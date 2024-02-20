Жители Приморского края жалуются на авто китайского производства

После введения западных санкций покупать автомобили из Европы стало сложно. Многие россияне решили приобретать машины китайского производства из-за приемлемой стоимости и логистической доступности. Жители Приморского края оставляют негативные комментарии после некоторого времени их эксплуатации, сообщает vostokmedia.com .

Тема была затронута на одном из местных форумов. Дилер рассказал о случае, когда девушка купила автомобиль в сентябре 2023 года. Проблемы возникли практически сразу. Стали появляться сообщения об ошибке, сведения с камеры перестали выводиться в салон на экран. Был выполнен ремонт.

Вскоре проблемы повторились. После этого появились сложности в работе, угрожающие безопасности. Периодически настройки авто сбиваются. Выявить закономерности происходящего не удалось. В январе, когда на улице стояла морозная погода, треснуло лобовое стекло.

«В принципе, я не удивлена, что у китайских автомобилей масса проблем. Во-первых, они не приспособлены к нашему российскому климату и не выдерживают наших температур и ее перепадов. А во-вторых, те же японцы и немцы, годами выстраивали свои бренды и доказывали свое качество десятилетиями. Китайцы же „нашлепали“ свои машины и рады стараться: детали некачественные, металл — как фольга» — поделилась с «Восток-Медиа» автомобилист со стажем, жительница самого автомобильного города России Мария.

Несмотря на негативные отзывы, россияне по-прежнему покупают авто из Китая. Нестабильная ситуация на автомобильном рынке не позволяет отказаться от автомобилей из дружественной страны.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин перечислил главные правила при покупке подержанного автомобиля.