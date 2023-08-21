Жители разных районов Ростова услышали громкий взрыв, от которого сработали сигнализации

Корреспонденты агентства « РИА Новости » сообщают о громком взрыве в Ростове-на-Дону, который услышали жители разных районов.

Во вторник, 21 августа, в 10:30 в Ростове-на-Дону прозвучал громкий взрыв. От мощного звука на машинах сработали автосигнализации. Жители разных районов, как центра, так и северной и восточной части, услышали странный звук. Через несколько минут после взрыва в сторону Ворошиловского района города направились машины скорой помощи с включенными сиренами в количестве трех автомобилей.

Позже в интернет-мессенджере губернатор региона Василий Голубев попросил жителей сохранять спокойствие. Причина громкого звука – это переход самолета на сверхзвук. Такими данными с губернатором поделились военные.

«В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях. Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук»

Ранее губернатор Владислав Шапша сообщил о поражении беспилотника над Калужской областью. Инцидент произошел 21 августа. В ночь на воскресенье беспилотник ВСУ ударил по железнодорожному вокзалу Курска. На восстановление объекта власти выделят 100 миллионов рублей. Работы планируют завершить в ближайшее время.