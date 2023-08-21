На восстановление вокзала в Курске после падения беспилотника ВСУ выделят 100 млн рублей

На оперативном совещании правительства региона замгубернатора Курской области Алексей Дедов рассказал, что на восстановление железнодорожного вокзала в Курске направят более 100 миллионов рублей, пишет агентство ТАСС .

«По предварительным расчетам, сумма затрат восстановительных работ составит порядка 104 млн рублей», - рассказал замгубернатора Курской области Алексей Дедов

Во вторник, 21 августа, руководство железной дороги должно определить подрядчика, который проведет ремонтные работы. Согласно предварительным расчетам на восстановление понадобится 104 миллиона рублей. В настоящее время продолжается демонтаж конструкций, которые находятся в аварийном состоянии. Работы выполняют аварийно-спасательная служба региона и представители подрядной организации. Об этом проинформировал замгубернатора Курской области Алексей Дедов.

Жители города поделились с изданием «Подмосковье сегодня» впечатлением от того, как проснулись в три часа от странного звука, который напоминал работу скутера. Причина громкого хлопка стал беспилотник ВСУ, который поразил железнодорожный вокзал в Курске.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сразу отчитался о ситуации. В здании находилось 50 человек, которых быстро эвакуировали. Пятеро пассажиров пострадало. В здании вокзала пробит фасад и крыша, повреждено остекление и первая платформа.