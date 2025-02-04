Жители Ростовской области отказываются от привычных продуктов из-за их дороговизны

Жители Ростовской области рассказали, что раньше обращали внимание на рост цен на некоторые товары. По их мнению, в 2025 году рост цен стал особенно заметным, сообщила rostovgazeta.ru.

Жительница Ростова-на-Дону Александра призналась, что вынуждена покупать большую часть продуктов питания по акциям. Впервые за несколько лет она начала изучать чеки.

«Раньше, конечно, замечали, как что-то дорожает, что-то дешевеет. Теперь это бросается в глаза», — рассказала читательница RostovGazeta.

Сергей из Волгодонска рассказал, что вынужден отказываться от некоторых продуктов из-за их высокой стоимости. Мужчина не покупает сливочное масло, реже стал есть рыбу. В свою очередь Анастасия из Таганрога обратила внимание на резкий рост цен на бытовую технику. Читательница RostovGazeta рассказала, что после ремонта с супругом решили обновить технику. Поняли, что действовать надо оперативно. Купили сразу все, что требовалось. Параллельно ввели режим строгой экономии. Сейчас, когда видят ценники на технику, убедились в правильности своего решения.

Житель Ростова-на-Дону Евгений рассказал о своей вредной привычке, с которой борется много лет. Он считает, что цены на табачную продукцию резко выросли. Мужчина думает, что в скором времени придется переходить на продукцию более низкого качества.

«Понял, что моя вредная привычка уже начинает в прямом смысле бить по карману», — отметил читатель RostovGazeta из Ростова-на-Дону.

Эксперты предполагают, что рост цен не остановится. Кроме того, ожидается рост стоимости аренды недвижимости в Ростове-на-Дону.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России достигла 9,92%.