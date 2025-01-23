Годовая инфляция в России достигла 9,92%

Цены в России выросли на 9,92%

Экономика

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В период с 14 по 20 января 2025 года показатель годовой инфляции в России вырос с 9,86% до 9,92%. Это следует из обзора текущей ценовой ситуации, который подготовило Министерство экономического развития РФ.

Цены на продовольственные товары за вышеуказанный период изменились на 0,34%. Рост цен на продукты питания без учета плодоовощной продукции составили 0,32%. Непродовольственные товары подорожали на 0,22%, услуги — 0,20%.

Ранее экономист Ведута пояснила, почему главной проблемой России является не инфляция.