Годовая инфляция в России достигла 9,92%
Цены в России выросли на 9,92%
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В период с 14 по 20 января 2025 года показатель годовой инфляции в России вырос с 9,86% до 9,92%. Это следует из обзора текущей ценовой ситуации, который подготовило Министерство экономического развития РФ.
Цены на продовольственные товары за вышеуказанный период изменились на 0,34%. Рост цен на продукты питания без учета плодоовощной продукции составили 0,32%. Непродовольственные товары подорожали на 0,22%, услуги — 0,20%.
Ранее экономист Ведута пояснила, почему главной проблемой России является не инфляция.