Жители Ростовской области рассказали, как пережили ночную и утреннюю атаки БПЛА

Жители Ростовской области поделились в соцсетях, как пережили ночную атаку БПЛА со стороны ВСУ, сообщила rostovgazeta.ru.

Врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале написал, что утром 4 декабря средствами радиоэлектронной борьбы было подавлено 12 БПЛА.

«Пострадавших и разрушений на земле нет», — написал Юрий Слюсарь.

Жители из разных населенных пунктов региона в комментариях под постом Слюсаря рассказали, как пережили атаку ВСУ. Одна из подписчиц написала, что стала свидетельницей пролета БПЛА. Объект, по ее словам, пролетел непосредственно над головой девушки.

«Под Таганрогом, шарашило так, что можно и без будильника было проснуться...», — написал пользователь.

Многие подписчики благодарят военнослужащих России, управляющих средствами ПВО, за ответственное отношение к работе. Некоторые отметили, что хочется скорейшего наступления мира. Бойцам в зоне СВО желают победы. Жители региона отметили, что ночью также слышали звуки работы ПВО, связанные с атакой беспилотников.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь уничтожили 24 украинских беспилотника над регионами России.