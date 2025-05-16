Жители села Малая Лая сообщили, что отходы жизнедеятельности свиней сливают в поля

Жители села Малая Лая под Нижним Тагилом уверены, что отходы жизнедеятельности свиней с агрокомплекса «Горноуральский» сливают в поля, сообщил tagilcity.ru.

По словам жителей села, ранее отходы жизнедеятельности свиней уже сливали в поля. Теперь проблема снова стала актуальной. Подписчик TagilCity.ru прислал видео, с которым ознакомилась редакция издания. На кадрах видно, как ассенизаторная машина ездит по полю недалеко от кладбища. Автор уверен, что машина искала подходящее место, где вылить фекалии. По информации сельчан, администрация не реагирует на жалобы людей.

«Вылить у здания администрации этого агрокомплекса, пусть ползают по этой жиже и дышат этим», — предложила Лариса Г.

Жительница села Алла рассказала, что в реку сбрасываются отходы из насосной. Она уверена, что для освещения проблемы необходимо приглашать журналистов с федеральных каналов.

По информации издания, сельчане обращались в редакцию TagilCity.ru в 2023 году. Люди рассказали, что фекалии сливают в поля. Жители заявляли о неприятном запахе. Они уверены, что администрация агрокомплекса «Горноуральский» экономит деньги — выгоднее заплатить штраф, чем построить отстойник. Сельчане писали обращения в различные ведомства. Они считают, что местные реки уже сильно загрязнены из-за нарушения экологических норм.

Ранее тагильчане сообщили о смешивании воды с канализацией, вследствие чего из кранов людей текла грязная вода неприятного запаха.