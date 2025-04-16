Жители США до сих пор не могут смириться с «фермами трупов»

По данным издания, о первой «ферме трупов» общественность узнала в 1995 году. Выяснилось, что она работала уже много лет. Журналистка Деметрия Калодимос подготовила сенсационный материал, в котором обвинила ученых в нарушении этических норм.

По информации издания, в настоящее время в мире функционирует восемь лабораторий судебной антропологии. Ученые в своих действиях не видят ничего предосудительного. Особенность лабораторий в том, что тела усопших располагают под открытым небом. Территория «фермы» ограждена. Цель исследований — изучить процессы, которые происходят с телом после смерти. Ученым важно наблюдать за процессами в естественной среде.

По данным издания, в некоторых лабораториях тела располагают не только на улице, но, например, в автомобилях или в воде. Их могут захоронить на разную глубину, чтобы следить за процессами. На улице также есть определенная закономерность расположения тел — под тенью или на солнце.

«Известно, что более 4 тыс. человек заранее согласились пожертвовать свои тела науке. Кроме того, некоторые родственники умерших решили именно таким образом распорядиться останками. Также к ученым попадают невостребованные тела из моргов», — выяснил glavny.tv.

По данным издания, местные жители до сих пор не могут смириться с подобными исследованиями. Они требуют, чтобы площадки функционировали как можно дальше от населенных пунктов. В приоритете — полное закрытие лабораторий. Общественники считают, что ученые проявляют неэтичность по отношению к умершим.

Ранее сообщалось, что сицилийский могильщик выкапывал и вывозил трупы для перепродажи мест захоронений.