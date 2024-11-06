Жители Ставрополя опровергли слова мэра об убранном снеге на дорогах

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко проинформировал , что городские службы успешно и оперативно справились с первым снегопадом. Пользователи соцсетей опровергли информацию, сообщил newstracker.ru.

Горожане написали, что на некоторых участках дорог снег не чистили, но посыпали пескосоляной смесью. Утром снег быстро растаял. Из-за того, что его своевременно не убрали, образовались лужи. Одна жительница Ставрополя сообщила, что ее детям пришлось добираться до учебного заведения по лужам.

«Я не вижу почищенных дорог. Посыпаны — да, но каша жуть. Никто их не убирал», — сообщил пользователь.

Сильный ветер снес несколько деревьев. В администрации города сообщили, что уже к утру 5 ноября все растения были убраны с дорог. Один из пользователей написал, что ветви деревьев лежат на электропроводах, но их никто не убирает. Другой горожанин отметил, что упавшее дерево мешало проезду автомобилей.

«Прошу убрать сломанное упавшее дерево на аллее 50 лет ВЛКСМ в районе дома 67/3. Есть угроза обрушения на людей», — написал один из пользователей соцсетей.

Горожане оставляют негативные комментарии под постом мэра. Глава отметил, что работы по ликвидации последствий первого снегопада продолжаются. Иван Ульянченко лично контролирует ситуацию, чтобы обеспечить комфортное передвижение жителей по городу.

Из-за заваленных снегом дорог люди столкнулись с еще одной проблемой — отсутствием транспорта. Горожане написали, что подобной проблемы не возникло, если бы к расчистке снега специалисты приступили еще в ночное время. Снег начался примерно в 21.00.

Ранее сообщалось, что Подмосковье перешло на зимнее содержание дорог.