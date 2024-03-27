Жители Ставрополья рассказали о недостатках программы «Молодая семья»

Жительница Кисловодска Екатерина рассказала, с какими сложностями их семье пришлось столкнуться, чтобы оформить документы для участия в программе «Молодая семья».

«А сбор документов? Это же отдельный кошмар», — рассказала собеседница издания.

Большая часть справок заказывается платно. Документы семья подавала четыре года назад. Тогда они потратили около шести тысяч рублей. Сложнее всего было получить справку из банка о платежеспособности семьи. Сотрудники финансовых организаций отказывались выдавать справку. Чаще всего требовали стать клиентом банка и положить на карту большую сумму денег. Учитывая, что семья проживает в курортном городе, проблем было еще больше.

«Я очень рада, что этот ад закончился, и все было не зря. Нужно пробовать, раз государство дает такую возможность», — мотивирует других участников программы мама двоих детей.

Мама двух детей Олеся рассказала о другой проблеме. Сначала их семья вошла в список претендентов на получение квартиры под 90 номером, но в итоге в очереди оказались на 107-ой позиции. Семья потеряла позиции в очереди, потому что вперед продвинулись многодетные семьи.

Не менее актуальная проблема в том, что семьи становятся в очередь в одном возрасте. По правилам, супруги должны быть моложе 35 лет.

«Если на момент формирования списков молодых семей — претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, возраст хотя бы одного из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению из списка участников программы», — цитируют букву закона в краевом минстрое.

Юрист Оксана Житенева уверена, что семьи могут оспорить решение, если им отказали в выдаче квартиры из-за несоответствия возраста.

«Необходимо в судебном порядке оспорить действия должностного лица. Если семья была поставлена в очередь до достижения 36 лет, и процесс выдачи сертификатов затянулся из-за недостаточного финансирования программы, это уже не проблема семей», — говорит юрист Оксана Житенева.

Ранее эксперт Алексей Кричевский призвал расширить программу «Семейный капитал».