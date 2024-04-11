Жители Ставрополья считают цены на овощи завышенными

Жители Ставропольского края считают, что установленные цены на овощи слишком высокие. Горожане активно делятся точкой зрения в социальных сетях, сообщает newstracker.ru .

Представители местных администраций реагируют на подобные комментарии. Людям рекомендуют ходить на ярмарки, где сельскохозяйственная продукция реализуется по приемлемым ценам. В Минэкономразвития края напомнили, что цены в торговых точках устанавливают их собственники. Ведомство не может их регулировать. Местные предприятия функционируют в условиях рыночной экономики.

Люди же написали, что даже на ярмарках овощи стоят слишком дорого.

«Цена на таких ярмарках такая же как и везде», — отметила местная жительница.

Жители Ставропольского края сообщили, что помидоры стоят 350 рублей за один килограмм. Ранние овощи всегда «кусают кошелек», но в этом сезоне они особенно завышенные. Важно учесть, что помидоры еще и совсем невкусные.

«Проходя мимо лотков с трехзначными числами на помидоры, организм не принимает их за продукт, который имеет вкус», — заявил житель региона.

Овощи рекомендуют есть всем людям, особенно тем, кто снижает вес. Овощи — диетический перекус, наполненный витаминами и клетчаткой. Действенными способами похудения с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» поделилась диетолог Анастасия Тараско.