Жители Ставрополя возмущены частыми пробками в городе

Горожане отмечают, что в населенном пункте есть несколько мест, где пробка образуется каждый день. Люди возмущены, ведь это негативно отражается на комфорте их жизни. Проблемы у каждого разные. Так, одна жительница написала, что ее молодой человек постоянно опаздывает на свидания. Он попадает в пробку на улице Голенева. Пользователи считают, что дорогу на данном участке необходимо расширять.

Однако расширение не всегда помогает полностью разрешить проблему. Так, дорогу на улице Шпаковская расширили осенью 2024 года, в частности, специалисты добавили одну полосу. Ставропольцы пишут, что пробка образуется ранним утром и сохраняется до вечера.

«Если попасть на эту улицу с утра и угодить в пробку, то можно выполнить много разных дел. Например, постигнуть дзен во время медитации, освоить магию, познать трансцендентность, выучить пару языков, освоить программирование. А в конечном счете выехать из этой пробки и опоздать туда, куда вы ехали», — в шутливой форме пишет пользователь Никита.

Ставропольцы предполагают, что одна из причин пробок — неэффективная работа светофоров. Горожане считают правильным убрать 10-секундные приборы. По их мнению, вторая причина — недостаточное количество полос движения. Люди пишут, что часто опаздывают на работу или учебу.

Ранее сообщалось, что депутаты просят увеличить разрешенную скорость на автомагистралях до 150 км/ч.