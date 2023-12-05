Жители Сургута обеспокоены долговой динамикой администрации: чиновники не дали ответа

Согласно проекту бюджета Сургута, в 2024 году город намерен заимствовать 1,2 миллиарда рублей. Часть денег будет направлена на погашение определенной задолженность, оставшиеся 6,5 миллиарда рублей планируют использовать в качестве инвестиций. Местные жители обеспокоены финансовой ситуацией в городе, сообщает muksun.fm .

Жительница Инна Бирук попросила главного финансиста Сургута прокомментировать ситуацию. Маргарита Новикова акцентировала внимание на высоком уровне долговой устойчивости.

«Чтобы обеспечить устойчивое функционирование города, его развитие: наши предложения сложились таким образом. Более 7 млрд рублей, что значительно выше дефицита бюджета, направлено на развитие. То есть я могу утверждать, что заимствования привлекаются с целью развития города и инвестиций», — объяснила Новикова.

Общественник Сергей Глинских выразил обеспокоенность, что деньги не выделяют для развития науки. Выяснилось, что 10% от полученной суммы будут направлены на развитие данной отрасли.

Замглавы Сургута Людмила Батракова проинформировала, что часть окружных средств будет использована в качестве безвозмездной субсидии.

Ответы чиновников не дали точного понимания, куда же будут направлены привлеченные деньги. Если на реализацию новых проектов, то каких именно. Нет понимания, о каких суммах идет речь. Редакция Muksun.fm направила редакционный запрос в администрацию города.

Ранее стало известно, сколько денег выделила власть Сургута в 2024 году для семей, в которых погибнут военные СВО.