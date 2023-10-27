Жители Сургута выиграли дело против авиакомпании, получив компенсацию за испорченный отдых

В июне авиакомпания «ЮТэйр» отменила борт, из-за чего людям не хватило мест в самолете. Многие туристы не смогли добраться до Тайланда, где уже были оплачены путевки. Россияне подал в суд и выиграли дело, сообщает muksun.fm .

Авиакомпания «ЮТэйр» не отказывалась возвращать деньги за билеты. Пассажиры посчитали, что этого недостаточно. Россияне обратились в суд. Было доказано, что путевка обошлась в 180 тысяч рублей (в сумму уже заложена моральная компенсация). Заплатив деньги, люди так и не смогли отдохнуть. Также к сумме добавили еще 25 тысяч рублей - столько ушло на услуги юристов и государственные пошлины. Суд удовлетворил требования пассажиров «ЮТэйр».

Конфликт произошел еще летом. Так, 12 июня люди собирались прилететь из Сургута в Москву, где была запланирована пересадка на рейс в Таиланд. Авиаперевозчик предоставил пассажирам борт меньшей вместительности, чем предполагалось. В качестве компенсации людям предложили билеты на другие дни. Такой вариант никого не устроил.

Путешественник Сердар Каррыев рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», чем вызывает интерес Аргентина у российских туристов.