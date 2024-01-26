Inkazan.ru: жители Татарстана обвиняют местные власти в невозможности оплатить ЖКХ из-за высоких цен на продукты

В Татарстане глава Альметьевского района Тимур Нагуманов на совещании, во время которого обсуждали тарифы ЖКХ, предложил ряд мер для борьбы с задолженниками. Один из заявленных методов — изымать недвижимость и переселять жителей в квартиры с меньшей жилой площадью. Местные жители негативно восприняли предложение, сообщает inkazan.ru .

Глава татарстанского района отметил, что изымать недвижимость необходимо через суд. Его слова приводит издание «Бизнес Онлайн». На данный момент существующие меры не приносят желаемого результата, считает чиновник. Часто сумма долга превышает стоимость имеющейся у собственника квартиры или дома.

Читатели Inkazan не поддерживают предложенные меры.

«А может повернуться лицом к людям, разобраться, почему так происходит? Типичные меры буржуйского государства», — заявил блогер Айрат Ибрагимов.

Читатели отмечают, что не всегда могут позволить оплачивать коммунальные тарифы из-за высокой стоимости продуктов и медицинских препаратов. У людей просто не остается денег, чтобы платить за коммунальные услуги.

Некоторые читатели предложили решать проблему задолженности другим способом — оплачивать коммунальные услуги средствами из общественных фондов.

Ранее мы сообщали, что в «Черноголовской СОШ» прошла интерактивная игра «Домовой» по системе организации ЖКХ.