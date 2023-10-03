МЧС: в среду в Подмосковье пройдет проверка системы оповещения населения

Завтра в Московской области пройдет проверка системы оповещения населения с запуском громкоговорителей и сирен, а также с замещением эфира федеральных общедоступных телеканалов и радиостанций.

Время проверки — с 10:43 до 10:44, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС. В ведомстве призвали жителей Подмосковья сохранять спокойствие и не паниковать при звуках сирены.

Из громкоговорителей жители региона услышат сигналы оповещения «Внимание всем», а в эфире теле- и радиоканалов будет транслироваться аудиовизуальное сообщение «Проводится проверка готовности системы оповещения населения».

Масштабная проверка систем оповещения регионального и муниципального уровней в среду пройдет во всех российских регионах. Также будет дана оценка готовности дежурного персонала, который несет ответственность за запуск данных систем. Такой комплекс мероприятий необходим для того, чтобы убедиться в работоспособности систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения на случай возникновения ЧС.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье проходит всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне.