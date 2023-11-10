Жители Тюмени жалуются на огромные очереди в военкоматах

Жители Тюмени жалуются, что для того, чтобы оформить военный билет или же внести в него новые данные, необходимо по несколько дней выстаивать в очередях, сообщает nashgorod.ru . Некоторые горожане занимают очередь уже в 4 утра, но попасть на прием в этот же день не могут.

Люди считают, что очереди образуются из-за некомпетентности сотрудников военкомата. Прием ведется лишь в одном кабинете, где собираются военнообязанные (в том числе и женщины, например, медики) и те граждане, которые занимали очередь через Госуслуги. Работники организации принимают горожан до 12 часов дня. Начинают работать с 8 утра. При этом, часто делают перерывы: выходят курить или устраивают незапланированные чаепития.

Записаться на прием через Госуслуги практически невозможно.

«Через Госуслуги оформить документы невозможно — приходит отказ», - рассказывают горожане

Те граждане, которым удается записаться на прием через государственный портал, принимаются без очереди. Люди возмущаются, но сотрудники объясняют, что такие горожане автоматически получают приоритет.

Сотрудники Ленинского военкомата подтвердили «Нашему Городу», что образуются большие очереди из-за большого потока людей. Корреспондент отмечает, что такая обстановка не в каждом районе Тюмени.

«Через портал Госуслуги оформить военный билет тюменцы не могут, потому что до Нового года уже все время приема распределено», — пояснили «Нашему Городу» в военкомате Ленинского района Тюмени

Ранее стало известно об аресте мужчины, который пытался поджечь военкомат в Ростовской области.