Арестован мужчина, который пытался поджечь военкомат в Ростовской области

Мужчина, который бросил коктейли Молотова в окно военкомата города Морозовска, что в Ростовской области, был арестован. Об этом сообщает пресс-служба суда в среду, 8 ноября.

Известно, что мужчина был заключен под стражу на два месяца. Ивана С. обвиняют по части 2 статьи 213 УК ПФ – «Хулиганство».

Следствие располагает следующими данными: мужчина 6 ноября взял бутылки с зажигательной смесью и бросил их в окно военного комиссариата в Морозовске. Ведется расследование, которое установит все причины случившегося.