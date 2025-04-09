Жители Тверской области примут участие в акции «Второй Всероссийский диктант ЖКХ»

По данным издания, принять участие в акции можно до 20 апреля. Россиянам предложено ответить на 25 вопросов за 25 минут. Вопросы посвящены сфере ЖКХ. Участникам акции предстоит продемонстрировать свои знания в различных темах: правила управления многоквартирным домом, защита прав потребителей, предоставление жилищных и коммунальных услуг.

По информации издания, при правильном ответе на 20 вопросов участник просветительской акции получает сертификат. Документ подтверждает его компетентность. Принять участие могут жители любого региона России. Достаточно перейти на сайт и пройти тест.

Организаторы акции отметили, что ее цель — информирование граждан об их правах и зоне ответственности. Так, когда ломается лифт или возникает любая другая проблема, важно знать, к кому необходимо обращаться для ликвидации проблемы.

Ранее сообщалось, что жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в онлайн-игре «Наша Победа».