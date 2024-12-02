Жители Удмуртии просят помощи по спасению лебедя в Завьяловском районе

Жители Удмуртии рассказали, что водоем уже практически покрылся льдом. С их слов, осталось небольшое полынье, в котором плавает лебедь. Остальные птицы уже покинули регион. Некоторые сельчане уверены, что у лебедя наблюдаются проблемы со здоровьем, поэтому он не может покинуть водоем. Еще одно предположение — птица отбилась от стаи. В любом случае люди уверены, что она нуждается в их помощи.

Очевидцы отметили, что слой льда еще не такой прочный, чтобы по нем можно было ходить. Это главное препятствие, которое мешает им добраться до лебедя. Люди просят помощи. Жительница села Ольга М. сообщила Udm-info, что синоптики прогнозировали сильные морозы в ближайшее время. По мнению женщины, птица выглядит ослабленной.

«Мы только что проезжали мимо, он все еще там, такой красивый, грациозный, белый-белый. Птица выглядит ослабленной, совсем не делает взмахи крыльями. Пожалуйста, кто-нибудь, спасите его!» призвала жительница села Ольга М.

Ранее сообщалось, что в Охотском море спасли косатку, выброшенную на берег Камчатки.