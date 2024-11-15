В Охотском море спасли косатку, выброшенную на берег Камчатки

В Камчатском крае прошла спасательная операция, которая выручила из беды выброшенную на берег косатку. Такое заявление сделал Сергей Лебедев, региональный министр по чрезвычайным ситуациям. Он сделал запись по этому поводу в соцсети «Вконтакте».

Косатку нашли на берегу Камчатки вчера, 14 ноября. Люди немедленно пришли ей на помощь. Они обнаружили, что у животного появились раны и трещины на коже. Они стали поливать ее водой, а также прорыли к ней от моря небольшой канал.

«Косатка в море! Низкий поклон волонтерам, спасателям и всем жителям Соболевского района. Спасибо», — указал он.

Косатка ослабла настолько, что сначала даже не пыталась плавать, попав в воду. Ее отвезли к морю, переместив на 10 км от того места, где она была найдена. С этой целью к месту операции подогнали кран, и подняли косатку с грунта при помощи сетей.

Месяцем ранее на Камчатке спасали целую группу косаток, которые попали в ловушку мелководья из-за отлива. Группа из 30 человек сумела выручить из беды четырех животных, им пришлось заниматься этим на протяжении двух суток.