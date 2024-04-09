Жители Удмуртии раскритиковали местную администрацию за ремонт сельской дороги

Жители деревень Атабаево и Верхние Юри Можгинского района Удмуртии рассказали, что местная администрация несколько лет назад обещала привести в порядок соединяющую два села дорогу. В 2024 году дорогу обновили, но передвигаться по ней теперь совершенно невозможно, сообщает udm-info.ru .

Дорога имеет для жителей особенное значение. Она соединяет два села, причем другой альтернативы передвижения нет. По ней же курсирует школьный автобус. Один из жителей деревни прислал в Udm-info видео, как пассажирский автобус практически застревает в размытой после дождя глине. Также он поделился фотографиями, которые показывают состояние неоднородной дороги: в глине образовались колеи и ямы.

«Обещали сделать — сделали. Большое спасибо, огромное спасибо администрации Можгинского района!» — поблагодарил власти района местный житель.

Люди рассказывают, что уже давно не получают помощи от местных администраций. Так, в 2021 году сначала жители одного села собрали деньги и самостоятельно засыпали шлаком дорогу. Потом их примеру последовали жители другого села. В 2020 году чиновники приезжали на место, где сейчас дорогу размыло глиной. Глава Александр Васильев реагировал тогда эмоционально, однако за два года так ничего предпринято не было.

«Атабаево — Верхние Юри. Пример того, как за короткий период времени сделали непроезжей нормальную автодорогу. 40-тонные груженые овощами фуры«размесили» проезжую часть автодороги. Теперь страдают все жители деревень», — публично сетовал глава Можгинского района.

Ранее мы сообщали, что жители города в ХМАО советовали мэру вместо учебы на модных курсах и освоению передовых технологий заняться ремонтом дорог и уборкой снега.