Жители Удмуртии сообщают о беспилотниках, которых на самом деле в небе не было

Пользователи социальных сетей и интернет-мессенджеров распространяют информацию, что в Удмуртии было замечено большое количество беспилотников. МЧС по республике опровергает, сообщает udm-info.ru .

В социальных сетях и интернет-мессенджерах появилась информация, что в ряде населенных пунктов Удмуртии было зафиксировано передвижение беспилотников. Сообщалось, что данные распространили в Главном управлении МЧС России по Удмуртской Республике. Людей призывали не выходить из дома без крайней необходимости.

Уведомления с сообщениями о беспилотниках приходили в различные организации, в числе которых – редакция Udm-info. Жителей республики призывали не паниковать. Издание обратилось за комментарием в МЧС.

«Данная информация не соответствует действительности. Сообщения, которые приходят вам в телеграмме и других мессенджерах, тоже ФЕЙК!», - сообщают в МЧС

Жителей призвали не репостить информацию о беспилотниках, которая не соответствует действительности. Против населения противником была предпринята информационная атака.

Ранее сообщалось, что 1 сентября в Волгограде злоумышленники сообщили о минировании всех школ города. Информация не подтвердилась. Необходимости в эвакуации не было, потому что дети разошлись по домам после школьной линейки, но правоохранительные органы проверяли информацию.