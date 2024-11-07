Жители Уфы оставляют противоречивые отзывы о квартирах в новостройках

Горожане преимущественно пользуются возможностью оформить ипотеку, чтобы приобрести квартиру в новостройке. Согласно официальным данным, среднестатистическая заработная плата по региону достигает 80 тыс. руб. Анализ объявлений показывает, что работодатели в среднем готовы платить каждый месяц около 50 тыс. руб. Ипотеку обычно выдают на 30 лет. Важно не ошибиться с выбором квартиры.

Например, ипотечный платеж в месяц за квартиру в новостройке ЖК начинается от 106 420 руб. в месяц. Жильцы оставляют комментарии, что всем автовладельцам места на парковочной площадке не хватает. Кроме того, в квартире низкая шумоизоляция.

Квартиры еще одного жилого комплекса достигают 7 млн руб. За месяц стоимость поднялась на 1%. Один из новых собственников написал о повышенной влажности в квартире. Он отметил проблемы с уличным освещением. За два месяца проживания несколько раз сталкивался с отключением воды.

Ранее сообщалось, что финансовый аналитик Извольский пояснил, сможет ли льготная ипотека упростить получение кредита на жилье.