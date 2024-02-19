Жители Уфы перечислили главные проблемы города

Первое проблема — это пробки, причем скопление автомобилей происходит в утреннее время преимущественно на одном и том же участке. Многие горожане не могут вовремя добраться до работы или учебы. Редакция считает, что проблема в светофоре. Для водителей, которые поворачивают на проспект Октября, выделяют считанные секунды. Если отрегулировать время ожидания, то проблему можно устранить.

Вторая проблема — длительное ожидание автобусов. Местные власти постоянно решают проблему. Каждый месяц на рейс выходят новые автобусы. Для удобства везде ввели безналичную оплату. Этих мер не хватает. Люди слишком долго стоят на остановках в ожидании следующего автобуса. Эксперты считают, что необходимо параллельно развивать электротранспорт.

Третья проблема — возведение новых многоэтажных домов и зданий. Нельзя сказать, что Уфа превратилась в каменные джунгли, но строительство ведется активно. Новые дома возводят, а больницы и школы нет. Перегруженность социальных объектов — важная проблема горожан.

Четвертая проблема — дорогая аренда жилья. Не все могут позволить оформить ипотеку. Льгот в регионе практически нет. Горожане вынуждены снимать жилье. При среднестатистической заработной плате на аренду уходит 35,99% зарплаты.

Пятая проблема — неинформированность горожан. Людям не передают необходимую информацию своевременно, что приводит к конфликтам.

«Отсутствие гласности вызывает тревогу и у жителей микрорайона «Тихая роща». Людей поставили перед фактом закрытия бассейна «Тан», а теперь люди ждут, что его снесут, чтобы построить на его месте жилой комплекс», — отмечает ИА «МедиаКорСеть».

Ранее мы сообщали, что жители аварийных домов из Ростова примут участие в программе «Мужское/Женское».