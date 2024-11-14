Жители Уфы выступили против строительства высоток

В Уфе в одном из районов города намерены построить несколько высоких многоэтажных домов. Местные жители в социальных сетях комментируют данное предложение, сообщил mkset.ru.

Горожане переживают, что заселение большого количества людей приведет к различным проблемам, в частности, перегруженности дорог, заполненности местных школ, детских садиков и поликлиник. Люди уверены в необходимости создания дополнительной инфраструктуры для 2 тыс. новых жильцов микрорайона.

Эти проблемы станут актуальными после ввода домов в эксплуатацию. Некоторые горожане напоминают, что строительство будет сопровождаться шумом и пылью. Встречаются опасения, что соседние конструкции не выдержат нагрузки.

«Когда строили Карусель и вбивали сваи, наш дом ходил ходуном, хоть этажность Карусели небольшая. Представляете какие сваи нужно забить в грунт, чтоб держать конструкцию в 33 этажа. Наш подъезд просто сложится от ударов и забивки свай», — отметили пользователи соцсетей.

Ранее сообщалось, что на рынке недвижимости образовался кризис из-за высокой стоимости квартир и процентов по ипотеке.