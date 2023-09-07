Жители Владивостока помогают потерявшемуся псу найти хозяина

Жители Владивостока обратили внимание на собаку, которая одиноко бродила по улицам города с ошейником и поводком. Пес упал с лестницы, вероятнее всего, травмировался, сообщает vostokmedia.com .

Первой обратила внимание девушка, которая стала свидетелем падения собаки. Пес шел вдоль лестнице, возможно, зацепился за поводок или за другой предмет на ступеньках, но упал и покатился кувырком вниз. Она подбежала к собаке и начала осматривать животное.

Инцидент произошел возле спорткомплекса. Девушка обратилась к сотрудникам заведения, чтобы скорее найти владельца или оказать помощь другого формата животному.

Собака добрая и ласковая. Не проявляет никакой агрессии к окружающим. Пес не дает, чтобы прикасались к его бокам. Возможно, у него травма.

«Ведет себя спокойно, но когда пытаешься его взять на руки, то не дается. Погладить по голове при этом разрешает. Если тронуть за бока — пытается как бы укусить. Пес еле ходит, хромает» — сообщил очевидец корреспонденту «Восток-Медиа».

Горожане не остались в стороне и решили помочь псу. Один из жителей вызвал волонтеров из организации «Умка», которые окажут медицинскую помощь. Жители не уходили от пса, ожидая приезда специалистов.

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