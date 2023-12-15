Жители Владивостока рассказывают о проблемах, спровоцированных аномальными холодами

Блогер выложил видео. Он рассказывает, какая обстановка сложилась в центре Владивостока из-за штормового предупреждения и аномальных холодов. Машины не могут проехать из-за образовавшихся километровых пробок, сообщает zr.media .

Причина пробок - это обильные осадки в виде снега и порывистый ветер, который его разносит. Коммунальные службы не успевают расчищать дороги. В итоге одновременно на нескольких участках города образовались большие пробки.

На странице в социальных сетях люди оставляют видеокомментарии и публикуют фото. Некоторые рассказывают, что сегодня их авто заносило. Находиться на улице практически невозможно. Местный блогер в опубликованном видео рассказал:

«Докладываю с центральных дорог. Пробка по Калинина. На Тунгусское либо ДТП либо подняться не могут. Но проезда там нет. С Цирка на Пушкинскую тоже народ собирается, некоторые подняться не могут. Ну и с Золотого Моста на Некрасовскую тоже всё стоит»

В Москве также выпало много снега по вине циклона «Вани». В некоторых местах за ночь образовались настолько высокие сугробы, что невозможно было обойти их стороной. Что еще произошло из-за природных аномалий в столице - в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня». Некоторые жители Москвы, правда, сумели хорошо заработать на снегопаде.