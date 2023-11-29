Жители Владивостока установили лестницу и проложили дорогу к местной школе

Чтобы дети могли дойти до школы № 60, им необходимо спуститься вниз по тропинке со дворов домов. Потом пройти по другой тропинке, которая заросла бурьянами. Особенно тяжело передвигаться по узкой дорожке в дни, когда идет дождь. После участия в проекте описанный выше маршрутный лист остался в прошлом.

Теперь же родители и дети спускаются по лестнице, а потом проходят по асфальтированной дороге. Участок огражден перилами из-за небольшой возвышенности над гаражным кооперативом.

«Я увидела информацию о конкурсе, подумала: вот бы ту дорожку благоустроить. Мне помогли жители района оформить проект и смету. Выделенных денег хватило на все, что нужно: широкий тротуар, лестницу в два ряда и ограждение.», - рассказывает Янина Батанова.

Рады переменам и остальные жители района, которым теперь удобно ходить по улице. Проект позволил благоустроить территории возле своих дворов и в других районах города. Активные жители предлагали построить спортивные и детские площадки, проложить тротуарный переход. Все эти проекты уже реализованы.

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