Жители Волгограда после реконструкции улицы не могут пользоваться пешеходным переходом

Волгоградцы рассказали, что после недавней реконструкции улицы больше не могут пользоваться пешеходным переходом , сообщили novostivolgograda.

Местная жительница Ирина Удальцова рассказала, что раньше горожане могли безопасно перейти дорогу по улице Профсоюзной. Они пользовались пешеходным переходом. Специалисты начали ремонтные работы. Они проложили новый асфальт, а удобный для горожан пешеходный переход перенесли в другое место.

По данным издания, специалисты нанесли разметку. Они оборудовали переход современными фонарями и дорожными знаками. Проблема заключается в том, что подойти к переходу проблематично. Переход упирается в бордюр, за которым размещена неасфальтированная дорога. На полянке растут деревья.

«У нас был нормальный пешеходный переход, а здесь в один момент его закрыли, а новый перенесли на 20 метров дальше. И вроде и ладно, но как они предлагают людям им пользоваться? С коляской туда не проедешь, на велосипеде тоже. Да даже обычному человеку идти по пыли и грязи, через деревья, не понравится», — расскала «НовостиВолгограда.ру» Ирина Удальцова.

Местная жительница рассказала, что горожане вынуждены переходить дорогу на старом месте. По ее мнению, люди подвергают свою жизнь и здоровье опасности. В администрации Волгограда проинформировали, что в дальнейшем напротив пешеходных переходов проведут работы по понижению бордюров. Специалисты проверят, чтобы пешеходные связи соответствовали нормам безопасности.

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