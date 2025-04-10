В Подмосковье провели ремонт светофоров

Так, работы прошли на улице Московской в Дмитрове, проспекте Ленина в Егорьевске, улице Исаева в Королеве, Московском шоссе в микрорайоне Ивановские Дворики в Серпухове, улице Горки Киовские в Лобне, проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, улице Заводской в поселке Любучаны под Чеховым. Кроме того, ремонт провели на улице Ленина в Красногорске, улице Московской в Подольске и на 57-м км Каширского шоссе в Домодедове. На Фряновском шоссе в селе Трубино под Щелково специалисты починили неисправную вызывную кнопку на пешеходном светофоре, добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.