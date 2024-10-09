Жители Волгограда проснулись ночью из-за работы системы оповещения

В ночь на 9 октября на юге Волгограда сработала система оповещения населения, вой которой испугал многих горожан, сообщил novostivolgograda.ru.

Горожане отметили, что звук раздавался на протяжении минуты. Система оповещения сработала в 01.46. В нескольких районах звук был слышен особенно хорошо. На данный момент официальной информации, с чем была связана работа системы оповещения, нет. Многие горожане испугались. Своими эмоциями люди делились в местных группах соцсетей.

Люди написали, что просунулись от громкого звука и были очень напуганы. Кто-то отметил, что вой был слышен даже с закрытыми во всей квартире окнами.

«Повскакивали с кроватей, было страшно», — написал пользователь соцсети.

2 октября работу систем оповещения проверяли по всей территории России. МЧС РФ в юмористическом тоне призвало различать вой и звук системы оповещения. Ведомство опубликовало видео, где кричал суслик. Сотрудники отметили, что только этот звук можно назвать воем. Сирены же подают россиянам сигнал гражданской обороны.

Ранее сообщалось, что к президенту Украины Зеленскому обратились с призывом принять решение о переговорах.