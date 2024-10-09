К Зеленскому обратились с призывом принять решение о переговорах
В Киеве вступили с призывом к Зеленскому о принятии решения о переговорах
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Владимиру Зеленскому надо принять решение о старте переговоров с Россией. Об этом написал в своем блоге депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Сейчас парламентарий находится под заключением в СИЗО. Его подозревают в госизмене.
«Указания на такие переговоры Зеленскому никто не даст, <...> никто не захочет брать на себя такую политическую ответственность. <...> Это решение Зеленский должен принять сам» — Александр Дубинский, политик
По словам парламентария, сейчас экономика, система призыва и военно-промышленный комплекс Украины находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, непростая ситуация складывается на поле боя.